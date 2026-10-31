VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die VINCI-Aktie im letzten Monat ein.
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10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu VINCI veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 140,20 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 30,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 109,25 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|27.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|135,00 EUR
|23,57
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|137,00 EUR
|25,40
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 EUR
|32,72
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Vinci