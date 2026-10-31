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Aussichten

VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf

VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf

So schätzten Analysten die VINCI-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
108.65 EUR -0.95 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu VINCI veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 140,20 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 30,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 109,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.142,00 EUR29,9827.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)135,00 EUR23,5726.10.2026
Deutsche Bank AG137,00 EUR25,4023.10.2026
Jefferies & Company Inc.139,00 EUR27,2323.10.2026
RBC Capital Markets145,00 EUR32,7222.10.2026
JP Morgan Chase & Co.142,00 EUR29,9822.10.2026
Jefferies & Company Inc.139,00 EUR27,2319.10.2026
JP Morgan Chase & Co.142,00 EUR29,9815.10.2026
Jefferies & Company Inc.139,00 EUR27,2314.10.2026
JP Morgan Chase & Co.142,00 EUR29,9806.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Vinci

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VINCI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VINCI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets

Information

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