VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Aussichten

31.10.26 18:00 Uhr

So schätzten Analysten die VINCI-Aktie im letzten Monat ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 140,20 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 30,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 109,25 EUR entspricht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu VINCI veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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