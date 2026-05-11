Vinci erhält Großauftrag für britisches Bahnprojekt

Von Mauro Orru

DOW JONES--Vinci hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, soll er Anlagen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie liefern, die West London mit Birmingham verbinden soll. Das Volumen des Vertrags, den das mit Aureos Rail paritätisch betriebene Joint Venture Taylor Woodrow erhalten hat, beträgt 856 Millionen Pfund.

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Der Vertrag umfasst das Design, den Bau, den Test und die Kommissionierung eines Wartungsdepots für Züge des Projekts HS2 mit einem Wartungsgebäude, einer Zugwaschanlage, einem Gebäude zur automatischen Fahrzeuginspektion, Abstellgleisen und einem Testgleis.

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May 13, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)