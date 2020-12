Vinci erhält Großauftrag zum Bau eines Damms in Senegal

Aktien in diesem Artikel VINCI 86,30 EUR

1,10% Charts

News

Analysen

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Der französische Baukonzern Vinci hat einen Auftrag in Höhe von 388 Millionen Euro zum Bau eines Dammes im westafrikanischen Senegal erhalten. Der Auftrag wurde an Vinci Construction und eine weitere Vinci-Tochtergesellschaft sowie den österreichischen Anlagenbauer Andritz vergeben. Andritz hält eine Minderheitsbeteiligung an dem Konsortium. Auftraggeber ist die Organisation zur Entwicklung des Gambia-Flusses (Gambia River Development Organization), die von den Staaten Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau und Senegal gegründet wurde. Die Arbeit soll in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beginnen, teilte Vinci mit.

Der Sambangalou-Damm im Südosten Senegals soll 91 Meter hoch werden und Kapazität von 128 Megawatt haben. Bei dem Bau werden 1.000 einheimische Arbeiter beschäftigt sein. Die durch den Staudamm erzeugte Energie wird in das Stromnetz in Gambia, Guinea, Guinea-Bissau und Senegal eingespeist, wo die Vinci-Tochter Vinci Energies Hochspannungsleitungen installiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 04:29 ET (09:29 GMT)