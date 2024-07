Vinci verdient operativ etwas mehr als erwartet

Werte in diesem Artikel

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern VINCI hat im ersten Halbjahr weiter zugelegt. In den ersten sechs Monaten stieg der Erlös um etwas mehr als vier Prozent auf 33,8 Milliarden Euro, wie der im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Konzern am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um neun Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zu, obwohl der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns - das Geschäft mit dem Betrieb von Autobahnen - wegen einer neuen Steuer weniger verdiente. Deutlich zulegen konnte dagegen das Ergebnis mit den Flughäfen.

Der Umsatz fiel im Rahmen der Erwartungen aus; beim operativen Gewinn schnitt Vinci etwas besser ab. Das Unternehmen bestätigte zudem den Ausblick im Großen und Ganzen, passte ihn aber im Detail an. Umsatz und operativer Gewinn sollen zulegen./zb/la/he