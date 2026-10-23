Vincit: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Vincit hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 12,6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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