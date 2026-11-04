Viper Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Viper Energy ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Viper Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viper Energy -0,520 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 656,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Viper Energy 393,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net