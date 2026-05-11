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Viraler Trend

"Mystery Dumplings" fürs Depot: Diese Aktie ist laut einem Analysten unterbewertet

12.05.26 03:05 Uhr
"Mystery Dumplings" fürs Depot: Diese NASDAQ-Aktie könnte laut einem Analysten noch deutlich Luft nach oben haben | finanzen.net

Dank eines viralen Sammelspielzeug-Hypes steht Five Below derzeit im Anlegerfokus. Ein Analyst hat deshalb sein Kursziel deutlich angehoben.

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Five Below Inc
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• TikTok-Trend rund um "Mystery Dumplings"
• Five Below hat dieses Phänomen frühzeitig erkannt und reagiert
• Analyst optimistisch für den US-Einzelhändler

Auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken verbreitet sich ein viraler Trend rund um "Mystery Dumplings" - weiche, knautschbare Anti-Stress-Spielzeuge (Squishies) in Form von Bao-Buns. Die kleinen Sammelfiguren in Dumpling-Optik werden in Überraschungsboxen verkauft. Profitieren von diesem Hype könnte nach Meinung eines Börsenexperten die US-Einzelhandelskette Five Below.

Viraler Spielzeugtrend erreicht den Einzelhandel

Analyst Spencer Hanus von Wolfe Research sieht laut invezz in dem beliebten Spielzeug einen wichtigen Impuls für Five Below. Das Unternehmen habe sich frühzeitig entsprechende Warenbestände gesichert und sich damit insbesondere bei jüngeren Zielgruppen erfolgreich positioniert. Somit könnte der Trend rund um die "Mystery Dumplings" für zusätzlichen Schub bei Umsatz und Aktie sorgen.

Analyst hebt Kursziel an

Die Five Below-Aktie hat seit Jahresbeginn an der NASDAQ bereits um mehr als 10 Prozent zugelegt. Trotzdem sieht man bei Wolfe Research weiteres Potenzial für den Titel, da das Unternehmen von wiederkehrenden viralen Konsumtrends profitieren könne.

Konkret hat Spencer Hanus sein Kursziel für die Aktien des Discounters von 275 Dollar auf 291 Dollar angehoben und ihnen die Bewertung "besser als der Markt" zugewiesen. Zum Vergleich: Zuletzt schloss das Papier bei 208,15 Dollar (Schlussstand vom 11.05.2026).

Wachstum durch höhere Kundenfrequenz

Bei Wolfe Research geht man davon aus, dass die "Mystery Dumplings" nicht nur direkte Verkäufe ankurbeln. Das Phänomen könne auch zusätzliche Kunden in die Filialen bringen, die anschließend weitere Produkte kaufen.

Zudem hob der Analyst die Fähigkeit des Unternehmens hervor, aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen und schnell in das Sortiment aufzunehmen. Diese Strategie habe Five Below in der Vergangenheit bereits mehrfach geholfen, sich von Wettbewerbern abzuheben.

Expansion bleibt zentraler Wachstumstreiber

Neben den kurzfristigen Effekten durch virale Produkte sieht Wolfe Research aber auch strukturelle Wachstumstreiber. So habe Five Below zuletzt ein starkes Weihnachtsquartal gemeldet. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 1,73 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Darüber hinaus plane das Unternehmen laut eigenen Angaben die weitere Expansion seines Filialnetzes. Für das laufende Jahr seien netto 150 neue Standorte vorgesehen. Langfristig strebe Five Below insgesamt 3.500 Filialen an.

Analysten heben den Daumen

Auch weitere Analysten zeigen sich optimistisch. Bei TipRanks kommt die Five Below-Aktie in Summe auf ein moderates Buy-Ranking - bei elf Mal "Buy", sieben Mal Hold und keiner Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel dieser 18 Analysten beläuft sich auf 258,94 US-Dollar.

Was das für Privatanleger bedeutet

Die aktuelle Entwicklung bei Five Below zeigt, wie stark soziale Medien inzwischen Konsumtrends und damit auch die Wahrnehmung einzelner Aktien beeinflussen können. Analysten sehen derzeit insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens positiv, virale Trends schnell kommerziell zu nutzen.

Für Privatanleger bleibt entscheidend, ob Five Below das operative Wachstum dauerhaft stabil halten kann. Neben kurzfristigen Trendprodukten spielen dabei auch die Expansion des Filialnetzes und die allgemeine Umsatzentwicklung eine wichtige Rolle.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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28.03.2019Five Below Market PerformTelsey Advisory Group
07.03.2019Five Below OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.11.2018Five Below BuyDougherty & Company LLC
24.10.2018Five Below Market PerformTelsey Advisory Group
07.06.2018Five Below BuyDougherty & Company LLC
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06.05.2019Five Below Equal WeightBarclays Capital
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