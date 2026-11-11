Vireo Growth präsentierte Quartalsergebnisse

11.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Vireo Growth im vergangenen Quartal 355,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 181,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vireo Growth 126,2 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,68 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Vireo Growth hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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