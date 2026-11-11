Vireo Growth präsentierte Quartalsergebnisse
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Vireo Growth hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,68 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Vireo Growth im vergangenen Quartal 355,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 181,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vireo Growth 126,2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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