Virginia National Bankshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Virginia National Bankshares hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 22,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Virginia National Bankshares 20,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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