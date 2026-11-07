Virogates A-S Bearer and-or registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Virogates A-S Bearer and-or registered hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Virogates A-S Bearer and-or registered ein EPS von -0,250 DKK in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Virogates A-S Bearer and-or registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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