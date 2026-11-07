DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.126 +0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Virogates A-S Bearer and-or registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Virogates A-S Bearer and-or registered Shs
1.03 EUR 0.02 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen

Virogates A-S Bearer and-or registered hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Virogates A-S Bearer and-or registered ein EPS von -0,250 DKK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Virogates A-S Bearer and-or registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Virogates A-S Bearer and-or registered Aktie News

Werbung

Virogates A-S Bearer and-or registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Virogates A-S Bearer and-or registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.