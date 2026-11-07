Virogates A-S Bearer and-or registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Virogates A-S Bearer and-or registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Virogates A-S Bearer and-or registered ein EPS von -0,250 DKK in den Büchern gestanden.

Virogates A-S Bearer and-or registered hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Virogates A-S Bearer and-or registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Virogates A-S Bearer and-or registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung