Virtuix A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virtuix A -0,060 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Virtuix A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net