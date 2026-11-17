Virtuix A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Virtuix A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virtuix A -0,060 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Virtuix A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Virtuix A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Virtuix A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen