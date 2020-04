VIRUS/Anruf bei Müllwerker Dornbusch - Steinmeier spricht 'Hochachtung' aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den "sichtbaren und unsichtbaren Stützen in unserer Gesellschaft" während der Corona-Krise Respekt und Anerkennung ausgesprochen. "Ich danke allen, auf die es in dieser Krise ganz besonders ankommt", sagte er in einer neuen Videobotschaft am Donnerstag.

Dabei nannte Steinmeier beispielhaft Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe, Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Einsatzkräfte und Krisenstäbe sowie Menschen, die an der Supermarktkasse oder im Lastwagen sitzen, in Apotheken oder Bäckereien arbeiten oder im Seniorenheim und bei der Telefonseelsorge Dienst tun. "Ihnen allen gilt meine Hochachtung!"

In dem Video telefonierte der Bundespräsident mit Sascha Dornbusch, der seit 2013 bei der Berliner Stadtreinigung als Müllwerker arbeitet. "So was habe ich lange nicht erlebt, dass die Menschen so freundlich sind und so verständnisvoll", sagte dieser auf die Frage Steinmeiers, welche Erfahrungen er denn in diesen Tagen mache. "Diese Wertschätzung motiviert mich und meine Kollegen jeden Tag aufs Neue."

Steinmeier sprach Dornbusch stellvertretend für alle seine Kollegen bei der Stadtreinigung "herzlichen Dank, Respekt und Anerkennung" aus

- verbunden mit dem Wunsch, dass diese Anerkennung der Bevölkerung

auch erhalten bleibe, "wenn der übliche Alltag wieder eingekehrt ist".

Steinmeier hat sich in den vergangenen Wochen in rund 30 Telefonaten bei "Heldinnen und Helden in der Corona-Krise", wie er sie einmal nannte, über ihre Alltagserfahrungen, Herausforderungen und Probleme informiert./sk/DP/fba