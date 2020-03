VIRUS: Argentinien lässt keine Flüge aus Europa, China und USA ins Land

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Pandemie lässt Argentinien keine Reisenden aus den Risikogebieten mehr in das Land. Flüge aus Europa, USA, Südkorea, Japan, China und Iran würden für 30 Tage gestoppt, sagte Präsident Alberto Fernández am Donnerstag. Passagiere, die in den vergangenen zwei Wochen aus den Risikogebieten nach Argentinien eingereist sind, müssen demnach für 14 Tage in Quarantäne. Wer sich nicht daran halte, müsse mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, sagte der Staatschef.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 125 000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. In Europa wurden in Italien die meisten Fälle gemeldet. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Die meisten Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet, oder gar keine Symptome.

In Argentinien gibt es bislang 19 bestätigte Infektionen mit dem Virus. "Diese Pandemie fordert uns als Gesellschaft heraus, jede Provinz, jeden Ort, jeden Einzelnen", sagte Präsident Fernández. Um die weitere Ausbreitung zumindest zu verlangsamen, sagte die Regierung zahlreiche Großveranstaltungen ab und rief die Bevölkerung zur strikten Einhaltung von Hygienevorschriften auf. Die Preise für Mundschutz und Desinfektionsmittel wurden per Dekret festgeschrieben./dde/DP/zb