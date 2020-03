VIRUS: Auch Portugal will Verschiebung der Olympischen Spiele

LISSABON (dpa-AFX) - Nach vielen anderen Vertretern und Organisationen der Sportwelt hat auch das Olympische Komitee von Portugal (COP) eine Verschiebung der Sommerspiele von Tokio gefordert. Man dürfe das Leben der Sportler nicht in Gefahr bringen, schrieb COP-Präsident José Manuel Constantino vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie in einem am Montag veröffentlichten Brief an Thomas Bach, den deutschen Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Die Verlegung der Spiele müsse "zur Beruhigung der Athleten und der Sportorganisationen (...) so schnell wie möglich" erfolgen und bekanntgegeben werden, fordert das COP. Zu einem späteren Zeitpunkt werde das Event "friedlich und unter für uns alle sicheren Bedingungen" ausgetragen werden können, hieß es. Die Spiele sollen eigentlich vom 24. Juli bis zum 9. August in Tokio stattfinden./er/DP/jha

