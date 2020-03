VIRUS: Brinkhaus stellt sich hinter Spahn-Empfehlungen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat sich klar hinter die Empfehlungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) zur Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern im Kampf gegen das Coronavirus gestellt. "Wenn er sagt, dass es besser ist, solche Großveranstaltungen abzusagen, dann würde ich da auch darauf hören, weil er am meisten informiert ist und die breiteste Informationslage hat", sagte Brinkhaus am Montag vor einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Berlin.

Spahn gehe bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr verantwortungsvoll vor, lobte Brinkhaus. Im Koalitionsausschuss sei mit Angela Merkel sehr lange über das Thema gesprochen worden, sagte er auf die Frage, ob sich die Kanzlerin stärker in der Öffentlichkeit zur Situation im Zusammenhang mit dem Virus äußern solle. Bei den Beratungen sei es nicht nur um die Auswirkungen auf die Wirtschaft gegangen, sondern auch um die nächsten Schritte Spahns, die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen. Man könne hier großes Vertrauen zu den Experten haben. Spahn agiere ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut und Virologen.

Brinkhaus äußerte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der nächtlichen Runde der Koalitionsspitzen. "Das war ein sehr produktiver Koalitionsausschuss", sagte er. Man habe ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet. So sei es eine "Frage der Humanität", dass man insbesondere Kindern in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln helfe. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sollten nun schnell Entscheidungen treffen, wie man vom Coronavirus betroffenen Unternehmen Liquiditätshilfen und Bürgschaften geben könne. Zudem sei es wichtig, dass Fortschritte in der Planungsbeschleunigung erreicht worden seien.