VIRUS: British-Airways-Mutter IAG streicht Schlussdividende

LONDON (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG (International Consolidated Airlines) streicht die Schlussdividende für 2019. Stattdessen soll der noch nicht verwendete Teil des Gewinns in die Rücklagen fließen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. IAG hatte schon Zwischendividenden für 2019 gezahlt und für das Schlussquartal 17 Cent pro Aktie vorgesehen. Die Hauptversammlung - ursprünglich im Juni geplant - soll bis Ende September verschoben werden, hieß es weiter.

Das neuartige Coronavirus setzt die Flugbranche enorm unter Druck. IAG hatte zuletzt erklärt, die Flugkapazität im April und Mai voraussichtlich um mindestens 75 Prozent zu kürzen./fba/jha/