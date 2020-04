VIRUS: Bulgarien verbietet Ausländern die Einreise

SOFIA (dpa-AFX) - Das südosteuropäische EU-Land Bulgarien hat im Kampf gegen das Coronavirus seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit dürfen nun unter anderen Ausländer, die etwa aus Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, nicht in Bulgarien einreisen. Das ordnete Gesundheitsminister Kiril Ananiew am Montagabend an. Das Verbot gilt auch für Reisende aus weiteren EU- und Schengenstaaten "mit hohem Covid-19-Verbreitungsrisiko". Die Anordnung hat zahlreiche Ausnahmen, die neben Bulgaren auch transitreisende Bürger von EU-Staaten sowie Balkanstaaten betreffen, die in ihre Länder zurückkehren wollen.

In Bulgarien mit einer Bevölkerung von fast sieben Millionen Menschen wurden bislang 549 Coronavirus-Fälle nachgewiesen - 22 Tote inbegriffen. Die Schutzmaßnahmen im Rahmen eines bis 13. Mai verlängerten Ausnahmezustands haben das Ziel, eine Ausweitung möglichst einzudämmen. Damit soll das unterfinanzierte Gesundheitssystem nicht überlastet werden./el/DP/he