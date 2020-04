VIRUS: Erste Beatmungsgeräte werden nächste Woche verteilt

BERLIN (dpa-AFX) - Die ersten zusätzlich vom Bund bestellten Beatmungsgeräte zur Behandlung von Covid-19-Patienten sollen in der kommenden Woche ausgeliefert werden. In einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums, das am Freitag an die Abgeordneten von Union und SPD ging, heißt es, bis zum kommenden Mittwoch sei geplant, "in einer ersten Tranche mehrere hundert Geräte an die Länder zu verteilen". Durch die frühzeitige Auftragsvergabe seitens des Bundes seien "Kontingente auf einem mittlerweile sehr umkämpften Weltmarkt gesichert" worden.

Das Ministerium habe Verträge mit mehreren Anbietern über den Kauf von mehr als 20 000 Beatmungsgeräten geschlossen. Da diese größtenteils noch produziert werden müssten, "laufen sie über mehrere Monate verteilt zu".

Um bei Schutzmasken, Schutzkitteln und Handschuhen in den kommenden Monaten weniger abhängig von Lieferungen aus dem Ausland zu sein, prüften Gesundheitsministerium und Finanzministerium derzeit ein Verfahren, um Unternehmen, die in die Produktion von Schutzausrüstung einsteigen oder eine entsprechende Produktion ausbauen wollten, feste Preise und die Abnahme bestimmter Mengen zuzusichern.

Laut einer Übersicht des Ministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hat das Technische Hilfswerk für die Bundesbehörden seit Beginn der Corona-Pandemie bisher rund 3,6 Millionen Schutzmasken unterschiedlicher Schutzstufen beschafft sowie rund 1,9 Millionen Handschuhe.

Die Länder erhielten demnach rund 22,5 Millionen Handschuhe sowie etwas mehr als 37,5 Millionen Masken. Dabei handelt es sich um etwa 25,5 Millionen OP-Masken und rund acht Millionen Masken mit der höheren Schutzstufe FFP-2. Diese eignen sich zum Beispiel für pflegerische Tätigkeiten oder andere Situationen, in denen Menschen engen Kontakt zu Influenza- oder Covid-19-Verdachtsfällen haben. Hinzu kommen rund 391 000 sogenannte FFP-3-Masken, die einen sehr hohen Schutz bieten, aber - da das Atmen damit schwer fällt - immer nur für kurze Zeit getragen werden können./abc/DP/fba