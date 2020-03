VIRUS: Erste Infektion mit neuem Coronavirus in Thüringen

SCHLEIZ/ERFURT (dpa-AFX) - In Thüringen ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Das bestätigte der Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montagabend in Erfurt. Es handelt sich um einen 57 Jahre alten Mann aus dem Orlatal, wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz mitteilte./iy/DP/fba