VIRUS: EU-Minister beraten Antwort auf Corona-Wirtschaftskrise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise beschäftigt am Donnerstag (ab 15.30 Uhr) erneut die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Die EU-Kommission will den Ministern eine Einschätzung geben, wie schwer die Pandemie die europäische Wirtschaft getroffen hat. Zudem wollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine EU-Kollegen die Gesetzgebung zu Gegenmaßnahmen vorantreiben, darunter das geplante Kurzarbeiter-Programm "Sure". EU-Bankenregeln sollen gelockert werden, damit Bürger und Firmen weiter Zugang zu Krediten haben.

Die Finanzminister hatten vorige Woche in der Eurogruppe ein Corona-Rettungspaket im Umfang von bis zu 540 Milliarden Euro geschnürt. Dazu gehören neben "Sure" auch ein Programm der Europäischen Investitionsbank EIB für Unternehmenskredite und vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM für Gesundheitsausgaben. Auch die Gründung eines Wiederaufbau-Fonds wurde verabredet, allerdings bislang ohne Details. Die EU-Staaten sind uneins, ob zur Finanzierung sogenannte Corona-Bonds, also gemeinsame Anleihen, genutzt werden sollen./vsr/DP/fba