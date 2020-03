VIRUS: FIFA-Chef Infantino tauscht sich mit WHO-Generaldirektor aus

ZÜRICH/GENF (dpa-AFX) - Die FIFA und die Weltgesundheitsorganisation WHO haben im Zuge der Corona-Epidemie eine intensivere Zusammenarbeit angekündigt. Das teilte der Fußball-Weltverband am Freitag mit, nachdem sich Verbandspräsident Gianni Infantino und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus tags zuvor in der WHO-Zentrale in Genf getroffen hatten. "Sportverbände und Entscheidungsträger sollten immer bedenken, dass die Gesundheit an erster Stelle steht", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Alle Sportverbände müssten sich darauf einstellen, nationale Vorgaben zu befolgen, um sichere Veranstaltungen auszutragen oder andere geforderte Maßnahmen zu ergreifen, erklärten Infantino und Tedros.

Konkretere Schritte nannten beide Seiten zunächst nicht. Die FIFA hatte zuvor bereits aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ihren für den 5. Juni in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba geplanten Kongress in den Spätsommer verschoben. Am Donnerstag wurde der für Ende März geplante Start der WM-Qualifikation in Südamerika vertagt./wom/DP/jha