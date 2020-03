VIRUS: Finnland will in Corona-Krise alle Restaurants bis Ende Mai schließen

HELSINKI (dpa-AFX) - Die finnische Regierung will im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Restaurants, Kneipen, Nachtclubs und Cafés für Kunden schließen. Ein entsprechender Regierungsvorschlag werde nun vom finnischen Parlament geprüft, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Dienstagabend vor Reportern in Helsinki. Im besten Fall könne die Maßnahme noch in dieser Woche in Kraft treten, sie solle dann bis zum 31. Mai gelten. Außer-Haus-Verkauf sei jedoch weiter erlaubt. Mittagskantinen etwa an Arbeitsplätzen dürfen geöffnet bleiben.

Finnland war nach Frankreich und Deutschland das dritte EU-Land, in dem das Virus Sars-CoV-2 Ende Januar nachgewiesen worden war. Mittlerweile sind 792 Infektionsfälle in dem skandinavischen Land registriert. Ein Mensch starb dort bisher an der Covid-19-Erkrankung./trs/DP/fba