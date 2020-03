VIRUS: Großbritannien will Firmen mit Milliarden in Coronakrise helfen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung will der Wirtschaft des Landes in der Coronaviruskrise mit einem Hilfspaket im Umfang von insgesamt 330 Milliarden Pfund (363 Milliarden Euro) unter die Arme greifen. Finanzminister Rishi Sunak sprach am Dienstag von einem "beispiellosen" Programm, das Beihilfen, Kreditbürgschaften und Hilfen bei lokalen Steuern einschließe. "Wir werden alles unternehmen, was notwendig ist, um unsere Bürger und Unternehmen vor den Auswirkungen dieses weltweiten wirtschaftlichen Notstandes ausgelöst durch Coronapandemie zu schützen", sagte Sunak.

Die für Hilfen bereitgestellten Finanzmittel entsprächen in etwa 15 Prozent des britischen Bruttosozialprodukts. Es gehe darum, Millionen von Unternehmen und Dutzende Millionen Menschen durch die kommenden Monate zu bringen, sagte Sunak./bs/DP/he