VIRUS: Große Versammlung von Muslimen im letzten Moment abgesagt

JAKARTA (dpa-AFX) - Wegen der Coronakrise ist eine internationale Versammlung von Muslimen auf der indonesischen Insel Sulawesi auf den letzten Drücker abgesagt worden. Am Montag hatte die örtliche Regierung noch vergeblich versucht, die Veranstalter davon zu überzeugen, die Zusammenkunft zu streichen. Nach einem ähnlichen Treffen der islamischen Organisation Tablighi Jamaat in Malaysia wurden dort 500 Coronavirus-Fälle damit in Verbindung gebracht. Nun wurde die Tablighi-Kongregation offiziell abgesagt, wie der Sprecher des Präsidenten, Fadjroel Rachman, am Donnerstag sagte.

Nach Angaben der örtlichen Polizei sind bereits Tausende von Gläubigen im Bezirk Gowa eingetroffen. Das viertägige Treffen der Missionsbewegung sollte am Donnerstag beginnen. Nun will die Polizei die Teilnehmer davon abhalten, sich unter die einheimische Bevölkerung zu mischen. In Indonesien gibt es 227 bestätigte Fälle. Das Virus kannn die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. 19 Menschen starben./ca/DP/zb