VIRUS/Hofreiter bemängelt Kommunikation der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Kommunikation der Bundesregierung in der Corona-Krise kritisiert. "In der Debatte um Lockerungen verwirrt die Bundesregierung mit unterschiedlichen Aussagen", sagte er dem Nachrichtenportal t-online .de. "Einerseits sagt sie, sie wolle darüber eigentlich nicht reden, und dann macht sie doch immer wieder Andeutungen. Das sorgt für Verunsicherung."

Die erste Reaktion auf das Coronavirus sei dagegen "ziemlich gut gelungen". "Da denke ich etwa an die Beschlüsse des Bundestages, wo wir gemeinsam mit der Regierung wichtige Soforthilfen auf den Weg gebracht haben. Auf Länderebene haben am Ende auch alle an einem Strang gezogen, auch wenn einige Ministerpräsidenten mal gezögert haben und andere vorangeprescht sind. Aber insgesamt war das gut", sagte Hofreiter.

Der Grünen-Politiker findet es nach eigener Aussage richtig, noch kein Datum zu nennen, um nicht falsche Hoffnungen zu wecken. Aber es müsse eine offene Debatte in der Gesellschaft geben. Er sprach sich für stufenweise Lockerungen aus. "Für die Reihenfolge ist ein wichtiges Kriterium, dass die Hygiene-Regeln gut einzuhalten sind."

Bei der Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung fokussiere sich die Bundesregierung noch zu sehr auf die Beschaffung aus dem Ausland. "Dabei herrscht weltweit Knappheit an diesen Gütern. Wir brauchen sie nun aber in gigantischer Stückzahl." Deutschland sei ein hoch industrialisiertes Land mit starkem Maschinenbau. "Wir müssen in der Lage sein, Schutzmasken in relevanter Zahl selbst zu produzieren." Da habe die Bundesregierung vieles lange schleifen lassen./zeh/DP/stk