VIRUS: Indonesien Corona-Brennpunkt in Südostasien

JAKARTA (dpa-AFX) - Indonesien hat bei der Zahl der registrierten Corona-Fälle die Philippinen überholt und liegt jetzt an der Spitze in Südostasien. Bis zum Freitag wurden nach Angaben der Regierungs-Taskforce 5923 Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet, was die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 520 Menschen starben.

Die Hälfte der Fälle und der Toten gab es in der Hauptstadt Jakarta. Für die Region mit 30 Millionen Menschen gelten einige Corona-Auflagen, darunter das Verbot von Versammlungen mit mehr als fünf Menschen. Indonesien hat rund 260 Millionen Einwohner./apa/DP/mis