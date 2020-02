VIRUS: Infizierten in Deutschland geht es gut

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Den zwölf Coronavirus-Patienten in Deutschland geht es weiterhin gut. Zwei Infizierte, die am Wochenende mit mehr als 120 weiteren Passagieren aus Wuhan zurückgeholt worden waren, sind wohlauf. "Sie haben keine Symptome", sagte der Leiter Gesundheitsamt Frankfurt, René Gottschalk, am Dienstag. Wie lange sie auf der Isolierstation bleiben müssten, könne noch nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen neuen Virus handele. Die zwei Patienten müssten virenfrei sein, um die Station verlassen zu können.

Die zehn Coronavirus-Patienten in Bayern, die in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto stehen, befinden sich nach Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in einem stabilen Zustand. "Es geht den Patienten gut", sagte sie am Dienstag. Zwei von ihnen hätten leichtes Fieber. Zwei infizierten Kindern eines Mitarbeiters gehe es ebenfalls gut. Bei Webasto war eine infizierte Kollegin aus China zu Gast gewesen.

Ein Zeitpunkt für die Entlassung der bayerischen Patienten aus den Kliniken in München und Traunstein ist weiter offen. Momentan seien alle Patienten noch Virus-Träger, sagte Huml.

Nach Angaben des Präsidenten des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, gibt es derzeit zwischen 150 und 200 Kontaktpersonen, die zu den zehn Infizierten in Bayern Kontakt hatten. Diese sollen bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

Einem in Spanien mit dem Coronavirus infizierten Deutschen geht es nach Angaben der Behörden gut. Der Patient weise noch keine Symptome auf, sagte ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde auf Anfrage. Bei den vier weiteren Deutschen, die mit dem Infizierten in Kontakt waren und deshalb im Hospital Virgen de Guadalupe auf der Insel La Gomera unter Beobachtung stehen, sei bisher keine Infektion festgestellt worden./ctt/DP/jha