VIRUS: Italienischer Läufer appelliert an Vernunft der Jogger

MAILAND/BERLIN (dpa-AFX) - Der an Covid-19 erkrankte italienische Mittelstreckenläufer Edoardo Melloni (29) appelliert an die Vernunft der Jogger in seinem Land. Es gebe kein Risiko durch das Laufen an sich, sagte er in einem Interview, das der "Tagesspiegel" ins Deutsche übersetzt hat (Sonntag). Das Problem sei jedoch, dass sich viele Jogger Risiken aussetzen und Menschenmassen nicht meiden würden.

Laut Melloni fehlt vielen momentan gesunder Menschenverstand. Es sei daher unvermeidlich, dass die Regierung strengere Regeln beschließe. " (...) auch wenn damit diejenigen getroffen werden, die bisher vernünftig im Freien Sport getrieben haben", sagte der Leistungssportler.

Italien ist das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten wegen des Coronavirus auf der Welt. Die Regierung hatte daher erst am Freitag die Ausgangssperren verschärft, die seit dem 10. März landesweit gelten. Am Samstagabend teilte Ministerpräsident Giuseppe Conte dann noch mit, alle nicht lebensnotwendigen Produktionsaktivitäten im Land zu schließen.

Der 29-Jährige ist selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Italiener befinde sich aktuell in der Universitätsklinik in Mailand, nachdem er starke Symptome aufgewiesen habe. "Bei einer dieser Hustenattacken habe ich dann Blut gespuckt und das war der Moment, in dem ich in die Notaufnahme geschickt wurde", sagte der 29-Jährige. Auch seinen Geruchs- und Geschmackssinn habe er aktuell komplett verloren. "Ich kann immer noch nicht wieder zwischen einem Stück Schokolade, gekochten Möhren oder Pasta mit Tomatensoße unterscheiden", sagte er.

Laut Melloni tragen die ihn behandelten Ärzte Overalls, doppelten Mundschutz und ein Plastikvisier. "Du fühlst dich fast schuldig, wenn du realisierst, was für einem Risiko du diese Leute aussetzt, wenn sie in dein Zimmer kommen", sagte der 29-Jährige zu./jrz/DP/zb