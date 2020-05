Virus-Krise dürfte Versicherer Zurich 750 Millionen Dollar kosten

Zürich (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie dürfte die Zurich Insurance Group im laufenden Jahr nach ersten Schätzungen mit rund 750 Millionen Dollar belasten.

Im ersten Quartal wurden 280 Millionen Dollar erfasst, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Donnerstag mit. Zurich verfüge über eine hohe Liquidität und ein konservativ ausgerichtetes Anlageportfolio. "Die Gruppe ist dank unseres flexiblen und widerstandsfähigen Geschäftsmodells gut für sich rasch verändernde Situationen und Anforderungen positioniert, um weiterhin erfolgreich zu sein", erklärte Konzernchef Mario Greco.

In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen in den ersten drei Monaten um fünf Prozent auf 9,68 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung hingegen sanken sie um 19 Prozent auf 958 Millionen Dollar. Gewinnzahlen gibt Zurich nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.