VIRUS/Lettland: Riga-Wahl wegen Corona-Pandemie erneut verschoben

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland ist wegen der Coronavirus-Pandemie die vorgezogene Kommunalwahl in der Hauptstadt Riga erneut verschoben worden. Das Parlament in Riga gab am Donnerstag grünes Licht für eine von der Regierung beschlossene Verlegung des Urnengangs auf den 29. August. Die ursprünglich für den 25. April angesetzte Wahl war zuvor bereits einmal auf den 6. Juni verschoben worden.

Lettland mit knapp 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 675 bestätigte Coronavirus-Infektionen und fünf Todesfälle. Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus hatte die Regierung des baltischen Landes den landesweiten Notstand zuletzt um weitere vier Wochen bis zum 12. Mai verlängert.

Das lettische Parlament hatte im Februar den Stadtrat von Riga aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Kommunalwahl freigemacht. Damit endete ein monatelanger Machtkampf im Rathaus der rund 700 000 Einwohner zählenden Ostseemetropole./awe/DP/fba