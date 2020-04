VIRUS: Linke will EU-Parlament auf Corona-Bonds festlegen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Folgen der Pandemie verlangt die Linke eine Festlegung des EU-Parlaments auf Corona-Bonds. Fraktionschef Martin Schirdewan sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Antwort des Parlaments auf die Krise falle zu schwach aus. "Wir brauchen kein zögerliches Schulterklopfen, sondern echte europäische Solidarität in Form von Corona-Bonds", fügte er hinzu.

Das Europäische Parlament berät am Donnerstag in einer Sondersitzung eine Resolution, die die meisten Fraktionen mittragen - nicht aber die Linke. Schirdewan sagte, man werde versuchen, Corona-Bonds über Änderungsanträge in das Papier aufzunehmen. In der erwarteten Rezession reichten die vorgesehenen Kredite des Eurorettungsschirms ESM nicht. Sie würden nur Staatsschulden vergrößern und seien mit einer Kürzungspolitik verbunden, sagte der Linken-Politiker.

Im Resolutionsentwurf wird auch mehr Schutz der EU-Bürger in der Gesundheitskrise sowie eine einheitliche Strategie zum Ausstieg aus den Notmaßnahmen gefordert. Das Vorgehen Ungarns und Polens in der Pandemie wird kritisiert.

Wegen der Corona-Krise ist der normale Sitzungskalender des Parlaments derzeit ausgesetzt. Ein Großteil der Abgeordneten verfolgt die Sitzung online. Die EU-Politiker werden ihre Stimme per E-Mail abgeben. Die einzelnen Stimmrunden dauern deshalb den ganzen Tag./vsr/DP/zb