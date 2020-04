VIRUS: Merck KGaA spendet Darmstadt Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA unterstützt Darmstadt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Dax (DAX 30)-Unternehmen spendet 50 000 Liter dringend benötigtes Desinfektionsmittel und 40 000 FFP2-Atemschutzmasken an die Stadt, wie Merck am Freitag mitteilte. Die Masken sollen in Krankenhäusern, Pflege-Einrichtungen und Rettungsdiensten zum Einsatz kommen. 5 000 der Masken gehen demnach an Darmstadts Partnerstadt Brescia in Norditalien.

"Wir sind seit über 350 Jahren ein Teil von Darmstadt. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Stadt auch in der aktuellen COVID-19-Krise nach Kräften unterstützen", sagte Merck-Vorstand Kai Beckmann. Viele Merck-Beschäftigte seien zudem Bürger der Stadt. In Darmstadt fertige der Konzern zudem täglich 200 Gesichtsschutzschilde im 3D-Druckverfahren, die an medizinische Einrichtungen in Deutschland und Italien gespendet werden.

Merck hatte in Darmstadt und am Produktionsstandort in Wiesbaden bereits vor einigen Wochen begonnen, Desinfektionsmittel herzustellen - ein Teil davon wird nun an die Stadt gespendet. 150 000 weitere Liter gingen an das Land Hessen./als/DP/mis

