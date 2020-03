VIRUS/Merkel: Auf Sozialkontakte weitgehend verzichten

GO



Heute im Fokus

Corona-Panik: Wall Street letztlich knapp 10 Prozent leichter -- DAX schließt unter 10.000er Marke -- EZB belässt Leitzins auf Rekordtief -- USA erlassen Einreisestopp aus Europa -- BVB, RWE im Fokus

United Internet zieht Aktien ein und setzt Grundkapital herab. Verizon stockt Investitionen auf, bislang kein höherer Datenverkehr. JENOPTIK übernimmt japanische Tochterfirma komplett. New Yorker Fed-Filiale kündigt neue Liquiditätsspritzen an. Goldpreis folgt Tendenz an Aktienmärkten. IBM wirft Airbnb Patentverletzung vor.