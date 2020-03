VIRUS/Merkel: EU will Corona-Herausforderung gemeinsam bewältigen

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich bei ihrem Videogipfel nach Darstellung von Kanzlerin Angela Merkel zu einem solidarischen Vorgehen in der Corona-Krise bekannt. "Wir sind entschlossen, diese Herausforderung gemeinsam zu bewältigen", sagte Merkel am Donnerstag anschließend bei einer telefonischen Pressekonferenz in Berlin.

Merkel lobte die EU-Kommission, die "sehr beherzt bestimmte Dinge in Gang gesetzt hat". Sie nannte die Initiative zur gemeinsamen Beschaffung von Schutzkleidung. Das sei zum Beispiel für kleinere Mitgliedsstaaten sehr wichtig. "Ich hoffe auch, dass das zu Erfolgen führt." Die EU-Kommission gehe zudem "unheimlich schnell" auf die Beihilfe-Anliegen der Mitgliedsstaaten ein und handele sehr unbürokratisch. "Das ist sehr wohltuend."

Die Kanzlerin wies zudem darauf hin, dass nach anfänglich langen Staus der Warenverkehr in der EU inzwischen besser funktioniere. Auch die Rückholinitiative von im Ausland gestrandeten Bürgern sei eine "solidarische Aktion", weil alle Beteiligten jeweils auch viele Bürger anderer EU-Staaten mit nach Europa zurück gebracht hätten. "Das sind alles Zeichen aus meiner Sicht, wo man sagt, hier wollen wir doch miteinander solidarisch sein."/sk/bk/mfi/DP/he