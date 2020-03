VIRUS: Ministerpräsidenten zusammengekommen - Top-Thema Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der Länder sind am Donnerstag in Berlin zu Beratungen zusammengekommen. Schwerpunkt war die Corona-Krise. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte vor Alleingängen von Ländern gewarnt. "Die Ausbreitung des Virus können wir nur durch gemeinsames, abgestimmtes Handeln im Länderkreis und kluges, konsequentes Vorgehen verlangsamen", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur. Die Länderchefs kommen anschließend am Nachmittag im Kanzleramt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Bundesministern zusammen.

Auf dem Programm der Länderchefs unter dem Vorsitz von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steht daneben eigentlich auch die Energiewende. Die schwarz-rote Koalition war am Mittwochabend bei Verhandlungen über umstrittene Regeln für einen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern nicht vorangekommen. Es galt aber als unwahrscheinlich, dass die Länderchefs eine Einigung erzielen, weil das Thema Corona alles überlagert.

Daneben wollten die Länderchefs über eine Reform des Glücksspielmarkts reden. Möglicherweise einigen sich die Ministerpräsidenten außerdem auf die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags./hoe/DP/nas