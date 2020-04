VIRUS: Müller fordert weitere Finanzhilfen für ärmste Länder wegen Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Frühjahrstagung der Weltbank hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in der Corona-Krise weitere Hilfen für die am wenigsten entwickelten Staaten gefordert. Zugleich begrüßte er die Entscheidung führender Wirtschaftsnationen vom Mittwoch, den Schuldendienst für solche Ländern auszusetzen. "Ich erwarte, dass sich auch die Weltbank an dem Schuldenmoratorium beteiligt", erklärte Müller vor dem Weltbank-Treffen an diesem Freitag, an dem er als deutscher Gouverneur bei der Weltbank per Video teilnehmen wird.

"Globale Lieferketten brechen bereits zusammen. Millionen von Menschen stehen ohne Arbeit und Einkommen vor dem Nichts, was zu Hunger, Unruhen und Gewalt führen kann", erklärte Müller. Es müsse alles getan werden, damit auch die armen Länder liquide und damit handlungsfähig blieben und sich die Pandemie nicht zu einer dramatischen Wirtschafts- und Finanzkrise entwickele.

Müller formulierte vor der Sitzung mehrere Forderungen. "Mit der Schuldenstundung gewinnen wir kostbare Zeit, aber ich befürchte, dass viele Länder weit mehr Hilfe brauchen. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir in einem zweiten Schritt für die ärmsten 47 Länder, die sogenannten Least Developed Countries, einen Schuldenerlass vorbereiten." Zudem müsse es mehr Transparenz beim Thema Schulden geben. Die Entwicklungsländer müssten sich verpflichten, eingesparte Zinsen in Gesundheit und soziale Sicherung zu investieren./cn/DP/zb