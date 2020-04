VIRUS: Polizei löst Versammlung am Brandenburger Tor auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst. Das teilte sie am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. An dem Berliner Wahrzeichen hätten sich mehrere Personen zu einer Versammlung getroffen, allerdings ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung.

Die Polizeibeamten hätten sie per Lautsprecherdurchsagen und durch persönliches Ansprechen zum Gehen aufgefordert. "Gegen Personen, die sich weigerten zu gehen, wurden Anzeigen geschrieben", teilte die Polizei mit. "Generell gilt unser Appell: Bitte bleiben Sie zu Hause", heißt es in einem weiteren Tweet. "Wenn Sie das Haus aus erlaubten Gründen verlassen, achten Sie bitte dringend auf den Mindestabstand."/ah/DP/nas