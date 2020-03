VIRUS/ROUNDUP/Coronakrise: Deutsche Botschaft in Nordkorea vorerst geschlossen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Botschaft in Nordkorea ist angesichts von dortigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorerst geschlossen worden. Das Personal sei am Montagmorgen aus der Hauptstadt Pjöngjang über Wladiwostok ausgeflogen worden, teilte das Auswärtige Amt am Montag in Berlin mit. Ein Sprecher verwies darauf, dass Nordkorea seit Wochen alle Zug- und Flugverbindungen ins Ausland eingestellt und alle Ausländer unter Zwangsquarantäne gestellt habe. Wegen dieser "unverhältnismäßigen" Maßnahmen, die noch Monate dauern sollten, sei ein normaler Betrieb der Botschaft bis auf weiteres nicht mehr möglich. Sobald sich die Lage normalisiere, solle er aber wieder aufgenommen werden. Die Schließung sei keine politische Maßnahme.

Wie die russische Botschaft in Pjöngjang auf ihrer Facebook-Seite schrieb, wurden am Montag etwa 80 Menschen mit einem Flugzeug der nordkoreanischen Staatslinie Air Koryo nach Wladiwostok im äußersten Osten Russlands ausgeflogen. Unter den Insassen seien auch diplomatische Vertreter Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz gewesen, die vorübergehend ihre Arbeit in Pjöngjang eingestellt hätten, sowie polnische, rumänische, mongolische, ägyptische Diplomaten und ihre Familien.

Nordkoreas Staatsmedien hatten am Freitag berichtet, 221 von 380 Ausländern, die unter "strenger medizinischer Aufsicht" gestanden hätten, seien aus der Quarantäne entlassen worden. Nordkorea hatte im Februar die Land-, Zug- und Flugverbindungen ins Ausland eingestellt - auch für Diplomaten. Bisher wurde kein Sars-Cov-2-Fall gemeldet./dg/cht/sam/DP/nas