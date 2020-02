VIRUS/ROUNDUP: Frankreich verbietet Großveranstaltungen - Fußball findet statt

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag in Paris mit.

Von dem Verbot seien vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen und einige Sportevents. Ausgenommen seien Veranstaltungen in Stadien, erklärte Véran. Dazu gehörte auch das Ligaspiel Paris Saint-Germain gegen FCO Dijon am Samstag. Der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt am Sonntag fällt allerdings dem Verbot zum Opfer.

Nach Vérans Angaben stieg die Anzahl der Infektionen bis zum Samstag um 16 neue Fälle auf 73. Bereits zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen waren gestorben, zuletzt am Mittwoch ein 60-jähriger Franzose.

In Paris schließt auch der bekannte Landwirtschaftssalon seine Türen früher und endet statt am Sonntag einen Tag früher. Die Organisatoren des Immobiliensalons Mipim in Cannes, einer der bedeutendsten internationalen Branchenveranstaltungen, hat das Event von März auf Anfang Juni verschoben.

Am Freitag erst hatte die Schweiz vorerst alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Das betraf unter anderem den Genfer Autosalon, zu dem jedes Jahr mehr als 600 000 Besucher kommen, sowie die Basler Fasnacht. In dem Alpenland waren bis Freitag 15 Menschen positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Für Deutschland hatte der Krisenstab der Bundesregierung am Freitag empfohlen, bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen die Prinzipien des Robert Koch-Instituts zu berücksichtigen. Bei Anwendung dieser Prinzipien sollten aus Sicht des Krisenstabs "unmittelbar bevorstehende internationale Großveranstaltungen" abgesagt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dennoch für "Maß und Mitte" beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus plädiert. Es sollten nicht alle Veranstaltungen deshalb abgesagt werden./sg/DP/zb