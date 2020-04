VIRUS/ROUNDUP: Frankreich will Gesundheitspersonal für Einsatz Bonus zahlen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will dem Personal im Gesundheitswesen wegen der Corona-Krise eine Sonderprämie zahlen. In den besonders betroffenen Gebieten soll es jeweils 1500 Euro geben, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch an. Auch das Personal in weniger betroffenen Départements, die Patienten aus anderen Regionen aufgenommen haben, soll einen Bonus in dieser Höhe erhalten. Das übrige Personal bekommt 500 Euro.

Auch Mitarbeiter in Altersheimen und von Betreuungsdiensten sollen eine finanzielle Belohnung bekommen. Einige Angestellte im öffentlichen Dienst, die trotz Krise ihren Dienst verrichteten, erhalten ebenfalls bis zu 1000 Euro. Die Prämien sind steuerfrei. Familien in finanzieller Not versprach der Premier für Mai eine Soforthilfe.

Die Pandemie forderte bisher im Land mindestens 17 167 Todesopfer, wie Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Abend mitteilte. Davon entfiel über ein Drittel auf Alten- und Pflegeheime. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ging weiter zurück - es wurden dort noch knapp 6500 Menschen behandelt./nau/DP/he