VIRUS/ROUNDUP: Hessen erlässt umfassendes Kontaktverbot

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zur Eindämmung der Corona-Krise erlässt Hessen ein weitgehendes Kontaktverbot. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag in Wiesbaden mit. Menschen dürften grundsätzlich nur noch alleine aus dem Haus gehen. Wer Unterstützung brauche, dürfe von einer zweiten Person begleitet werden, sagte Bouffier. Für Familien gebe es Ausnahmen, sagte er nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern.

Eine Gruppe von Ländern hatte sich bereits vor der Konferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Dazu gehörten Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Demnach sollte es sich ausdrücklich nicht um eine Ausgangssperre, sondern um eine Art Kontaktverbot im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus handeln.

Das Coronavirus breitet sich unterdessen in Hessen weiter aus. Bis zum frühen Sonntagnachmittag (Stand: 14.00 Uhr) hatten sich 1267 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das waren 101 bestätigte Fälle mehr als am Tag zuvor. Nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration starben bislang drei Menschen an den Folgen einer Infektion. Die höchsten Fallzahlen wurden aus Frankfurt am Main gemeldet. Dort sind 148 Menschen erkrankt. Am wenigsten betroffen ist bislang der Werra-Meißner-Kreis mit fünf Corona-Patienten./löb/DP/he