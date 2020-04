VIRUS/ROUNDUP/Lehrerverband: Schulen brauchen 'Corona-Hausordnungen'

BERLIN (dpa-AFX) - Bevor die Schulen wieder geöffnet werden können, müssen die Kommunen nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes die Hygienebedingungen in den Einrichtungen deutlich verbessern. Von den Schulträgern erwarte man die "Nachrüstung von Toiletten- und Waschanlagen, Desinfektionsspendern und enger getaktete Reinigungszyklen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem forderte er zusätzliche Schulbuslinien und die Bereitstellung von Atemschutzmasken. Risikopersonen unter Lehrkräften und Schülern müssten identifiziert und weiterhin vom Präsenzunterricht ausgenommen werden.

Alle Schulen sollten nach Ansicht des Lehrerverbandes "Corona-Hausordnungen" aufstellen mit Regeln für den Schulbetrieb unter den neuen Bedingungen.

Die schrittweise Wiederöffnung der Schulen in Deutschland werde "eine sehr große Herausforderung", sagte Meidinger. Kleinere Gruppen seien zunächst räumlich und vom Lehrpersonal her möglich. "Je mehr Klassen zurückkehren, desto schwieriger wird es." Dann müsse das Unterrichtsvolumen halbiert werden. "Die große Mehrzahl der Schüler wird noch lange darauf warten müssen, wieder in die Schule zu gehen", sagte Meidinger. Die Homeschoolingphase werde teilweise bis fast ans Schuljahresende reichen./jr/DP/jha