VIRUS/ROUNDUP: Universität: USA mehr als 18 860 Corona-Todesfälle

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind nach Angaben der amerikanischen Universität Johns Hopkins bisher 18 860 Menschen in Folge der Corona-Pandemie gestorben. Die Universität hatte zunächst mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie zu verzeichnen hatten - und somit Italien überholt hätte. Dann wurden jedoch neue Zahlen aus Italien bekannt, wonach die Behörden dort seit dem Beginn der Corona-Welle im Februar bis jetzt 19 468 Todesfälle registrierten. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten kletterte in Italien demnach auf mehr als 150 000 Menschen.

Die Zahlen der einzelnen Länder lassen sich wegen der unterschiedlichen Bevölkerungsgröße, Testquote und einer hohen Dunkelziffer aber nur begrenzt vergleichen./jac/DP/stk