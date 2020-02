VIRUS/Spanien: Keine Grenzschließung

MADRID (dpa-AFX) - Nach der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Italien haben die zuständigen Behörden in Spanien zur Ruhe aufgerufen. Die Lage in Italien sei zwar besorgniserregend, in Spanien habe man derzeit aber überhaupt keine Probleme mit dem Virus, betonte der Leiter der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simón, am Sonntag vor Journalisten in Madrid.

"In Spanien gibt es kein Virus, es wird auch nicht übertragen, wir haben keinen Fall", erklärte Simón nach einem Treffen des Komitees zur Überwachung des Coronavirus. Auf die Frage eines Journalisten versicherte der Experte, man erwäge keine Schließung der Grenzen. Man sei in engem Kontakt mit den Behörden Italiens und aller Länder Europas.

Simón räumte derweil ein, dass die Situation in Italien für Spanien bedeute, dass man mit noch mehr Vorsicht agieren müsse. "Unser Austausch mit Italien ist natürlich größer als zum Beispiel mit dem Iran. Das heißt, wir müssen nun etwas mehr Sorgfalt walten lassen."/er/DP/nas