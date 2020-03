VIRUS: Thailands Premier kündigt Ausnahmezustand wegen Corona an

BANGKOK (dpa-AFX) - Thailands Premierminister hat wegen der Corona-Pandemie angekündigt, einen Ausnahmezustand von diesem Donnerstag zu verhängen. Auf diese Weise solle die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, sagte General Prayut Chan-o-cha am Dienstag in einer Fernsehansprache. Im Zuge der Maßnahmen würden die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, sagte er weiter. Gelten sollten die Regelungen in Gebieten, in denen die Gefahr einer Ausbreitung des Virus bestehe. Weitere Maßnahmen würden am Donnerstag bekanntgegeben.

Das südostasiatische Land hat das öffentliche Leben bereits deutlich eingeschränkt. In Bangkok sind bis zum 12. April die für die Hauptstadt sehr prägenden Einkaufszentren und die Restaurants geschlossen. Ausgenommen sind Supermärkte und Drogerien. Auch alle Bildungseinrichtungen und Ausstellungen der Stadt haben dicht gemacht. Restaurants dürfen nur noch Essen außer Haus anbieten. Im Einsatz gegen das Coronavirus haben Soldaten außerdem die Straßen der thailändischen Hauptstadt desinfiziert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag stieg die Zahl der bekannten Coronavirus-Fälle auf 721. Zunehmend gebe es Fälle außerhalb Bangkoks./kkd/DP/fba