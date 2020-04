VIRUS: Tragen von Stoffmasken bleibt in Berlin freiwillig

BERLIN (dpa-AFX) - Das Tragen von Stoffmasken über Mund und Nase bleibt in Berlin freiwillig. Zum Abschluss des Gesundheitsausschusses am Montag lehnten die Mitglieder mehrheitlich einen AfD-Antrag auf eine Pflicht zum Maskentragen etwa in Supermärkten ab. Mehrere Politiker, darunter der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, appellierten jedoch an die Bevölkerung, freiwillig beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen eine Maske zu tragen. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Albers (Linke) mahnte, dass sich Maskenträger in falscher Sicherheit wiegen könnten. Würden Stoffmasken nicht korrekt gehandhabt, könnten sie zu Virenschleudern werden. Zudem sei eine Schutzwirkung nicht wissenschaftlich erwiesen.

Experten sagen, dass auch ein selbst gemachter Mund-Nasen-Schutz andere Menschen schützen könnte, wenn der Träger - vielleicht unwissentlich - mit dem Coronavirus infiziert sei. Die derzeit international knappe Profi-Ausrüstung, wie zum Beispiel sogenannte FFP-Schutzmasken, sollte nach Einschätzung vieler Fachleute Ärzten und Pflegekräften vorbehalten bleiben./ggr/DP/jha