VIRUS/Transatlantik-Koordinator: Trumps Verhalten 'fast schon kindisch'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer, hat das Agieren von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise scharf kritisiert. "Die Pandemie wurde viel zu lange verharmlost", sagte Beyer der Deutschen Presse-Agentur. "Die Auseinandersetzungen zwischen dem Präsidenten und etlichen Gouverneuren waren in Teilen überzogen, unnötig, fast schon kindisch und von parteipolitischen Ideologien geprägt." Das gleiche gelte für die Auseinandersetzungen Trumps mit seinem Pandemie-Berater Anthony Fauci.

Nachdem Fauci angedeutet hatte, dass strengere Maßnahmen in den USA mehr Leben hätte retten können, schickte Trump einen Tweet mit dem Hashtag #FireFauci weiter und löste damit Spekulationen über eine Ablösung des Mediziners aus. Am Montag machte der US-Präsident aber klar, dass er zu Fauci stehe.

In der Auseinandersetzung mit den Gouverneuren hatte Trump noch bis vor wenigen Tagen betont, er habe die alleinige Befugnis, über die Rückkehr des Landes zur Normalität zu entscheiden. Das stand jedoch im Widerspruch zur Verfassung und der Realität, denn alle Ausgangsbeschränkungen wurden in der Corona-Krise von Gouverneuren erlassen, die Regierung in Washington gibt nur Richtlinien und Empfehlungen vor.

Bei der Vorstellung seines Drei-Stufen-Plan für eine Rückkehr zur Normalität trug Trump dieser Situation Rechnung. Er betonte, den Gouverneuren der Bundesstaaten bleibe es überlassen, die Richtlinien umzusetzen.

Den neuen Plan begrüßte Beyer. Er scheine "ein gangbarer, realistischer Weg zurück in Richtung Normalität" zu sein. "Es ist gut, dass US-Präsident Donald Trump jetzt auf die Kompetenz der Gouverneure und den Föderalismus des US-Systems setzt", sagte der CDU-Politiker./mfi/jbz/DP/mis