VIRUS: Trump will sich 'wahrscheinlich' doch testen lassen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich unter wachsendem Druck wahrscheinlich doch auf das Coronavirus testen lassen. "Sehr wahrscheinlich ja", sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage. "Wir arbeiten einen Zeitplan aus." Trump war am vergangenen Wochenende mit einem Mitglied einer brasilianischen Delegation in Kontakt, das US-Medienberichten zufolge mit Trump für ein Foto posierte und das später positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, hatte am Donnerstag mitgeteilt, Trump habe fast keinen Umgang mit der Person gehabt. Es gebe daher keine Notwendigkeit für einen Test. Trump sagte am Freitag: "Wir haben keinerlei Symptome."/cy/shg/DP/fba