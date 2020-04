VIRUS: Tschechien streitet über Corona-Reiseverbot

PRAG (dpa-AFX) - Die Opposition in Tschechien hat das Ein- und Ausreiseverbot wegen der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Offene Grenzen seien selbstverständlicher Teil des Lebens in einer freien und demokratischen Gesellschaft, sagte Petr Fiala von den Bürgerdemokraten (ODS) am Donnerstag dem Nachrichtenportal "Echo24". Die TOP09-Parteivorsitzende Marketa Pekarova-Adamova erinnerte an den Freiheitskampf von 1989 und warf Ministerpräsident Andrej Babis als früherem Kommunisten mangelnde Sensibilität vor.

Zuvor hatte der Regierungschef in einem Interview des Senders CT zur Frage einer baldigen Öffnung der Grenzen gesagt: "Also für mich ist das keine Priorität, für mich hat Vorrang, was in Tschechien geschieht." Er wisse nicht, wo die Leute hinreisen wollten. "Bei uns ist man vor dem Virus sicher", erklärte der 65-Jährige.

Ausnahmen vom Ausreiseverbot gelten derzeit für Pendler, Lkw-Fahrer und in unabdingbaren Fällen zum Beispiel für medizinische Behandlungen. Der Verband der Reisebranche in dem EU-Mitgliedstaat sprach sich vor der Hauptreise-Saison für die Einrichtung eines sicheren "Korridors" an die Adria aus, solange die Coronavirus-Fallzahlen dort niedrig blieben. Im vorigen Jahr hatten rund 800 000 Tschechen ihren Sommerurlaub in Kroatien verbracht./hei/DP/nas