VIRUS/Unionsfraktionsvize Jung: EU-Hilfspaket rasch im Bundestag umsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat gefordert, das milliardenschwere EU-Hilfspaket für Staaten, Unternehmen und Arbeitsplätze in der Corona-Krise so rasch wie möglich umzusetzen. "Die notwendige Befassung des Bundestags kann schon in der nächsten Sitzungswoche erfolgen. Die Union ist bereit, dabei Verantwortung zu übernehmen", sagte der für Haushalt und Finanzen zuständige Jung am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Bundestag kommt - womöglich wieder in abgespeckter Zusammensetzung - vom 20. April an zu seiner nächsten Sitzungswoche zusammen.

Jung sprach mit Blick auf die Beschlüsse der EU-Finanzminister von einem "Dreiklang der Solidarität für die Menschen in Europa". Auch nachhaltiges Wachstum sei eine europäische Aufgabe. "Mehr als bislang müssen wir hier nach der Krise gemeinsam investieren." Dazu müssten die Möglichkeiten der europäischen Verträge und des europäischen Haushalts genutzt werden. "Das alles zeigt: Beistand geht ohne Bonds." Den Weg zur Einigung habe auch eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit bereitet. "Die im Aachener Vertrag neu besiegelte Partnerschaft bewährt sich in der Krise", lobte Jung, der auch Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe ist./bk/DP/fba